Помощница директора «Пикника» погибла в теракте в «Крокусе»

Помощница директора группы «Пикник» Екатерина Кушнер погибла во время теракта в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщили в официальном сообществе коллектива во «ВКонтакте».
Екатерина Кушнер была на концерте в день теракта. После нападения музыкальный коллектив сообщил, что не может с ней вязаться: «Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь».
«Катя является моим личным другом и очень близким мне человеком. Мы с ней работаем много лет, и в группе „Мельница“, и в группе „Пикник“», — отмечал Чернышевский.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Группа вооруженных мужчин проникла в здание перед началом концерта «Пикника» и расстреливала всех встреченных. По последним данным, погибли 133 человека, более 150 пострадали. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещена в России), сообщал Reuters со ссылкой на агентство «Амак», связанное с группировкой. ИГИЛ также публиковал фото террористов, а «Амак» — видео, снятое во время теракта от лица преступников.
23 марта в Следственном комитете заявили о поимке четырех подозреваемых в совершении теракта. Их задержали в Брянской области, недалеко от границы с Украиной и Беларусью. ФСБ отчиталось о задержании 11 подозреваемых в участии в теракте. По утверждениям ФСБ, террористы планировали пересечь границу с Украиной, и у них якобы были «соответствующие контакты» на украинской стороне.