Помощница директора «Пикника» погибла в теракте в «Крокусе»

Екатерина Кушнер была на концерте в день теракта. После нападения музыкальный коллектив сообщил, что не может с ней вязаться: «Наш большой друг и помощница директора Екатерина Геннадьевна Кушнер, которую вы могли видеть за стойкой мерча на наших концертах, до сих пор не вышла на связь».