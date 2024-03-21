Дочь Шинейд О’Коннор исполнила культовую песню «Nothing Compares 2 U» в память о матери

Сегодня в 20:10
Фото: Getty Images

Рошин Уотерс, дочь ирландской певицы Шинейд О’Коннор, исполнила культовую песню «Nothing Compares 2 U» в память о матери. Видео ее выступления появилось на ютубе.

На нем Рошин вышла на сцену Карнеги-холла в Нью-Йорке босиком — так поступала и сама Шинейд О’Коннор. Уотерс проникновенно спела хит, голос девушки при этом поразительно напоминал голос ее знаменитой матери.

В комментариях к ролику слушатели назвали выступление Рошин «эмоциональным» и «замечательным». «Рошин двигается прямо как ее мама. Какой пронзительный трибьют», — написала одна пользовательница.

Рошин Уотерс — единственная дочь Шинейд О’Коннор, которая родилась в марте 1996 года. Она с детства занималась музыкой, в 2014 году Рошин выступила с Шинейд в телешоу в Исландии.

Шинейд О’Коннор скончалась в июле 2023 года спустя полтора года после самоубийства сына Шейна. Певице было 56 лет. Перед смертью артистка работала над новым альбомом.

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