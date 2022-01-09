Сын певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой. Ему было 17 лет

Шейн О’Коннор, 17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор, совершил самоубийство. Об этом сообщила в твиттере сама артистка. Ранее она рассказывала на своей странице о том, что Шейн пропал.

Судя по сообщениям Шинейд О’Коннор, ее сын сбежал из больницы, где он находился после двух попыток суицида в конце 2021 года. Подросток должен был находиться под присмотром медперсонала круглосуточно, заявила певица.

Однако 6 января мальчик покинул клинику и не выходил на связь. О’Коннор через соцсети пыталась убедить его вернуться и получить помощь. «Мой мир рухнет без тебя. Ты мое сердце. Пожалуйста, не останавливай его. Пожалуйста, не навреди себе», — писала она.

«Мой прекрасный сын, Неви’им Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, решил закончить свою земную борьбу сегодня, и теперь он с богом. Пусть он покоится с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так сильно люблю тебя», — написала певица 8 января.