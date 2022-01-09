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Сын певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой. Ему было 17 лет

Юлия Онодэра
Сегодня в 13:30

Шейн О’Коннор, 17-летний сын ирландской певицы Шинейд О’Коннор, совершил самоубийство. Об этом сообщила в твиттере сама артистка. Ранее она рассказывала на своей странице о том, что Шейн пропал.

Судя по сообщениям Шинейд О’Коннор, ее сын сбежал из больницы, где он находился после двух попыток суицида в конце 2021 года. Подросток должен был находиться под присмотром медперсонала круглосуточно, заявила певица.

Однако 6 января мальчик покинул клинику и не выходил на связь. О’Коннор через соцсети пыталась убедить его вернуться и получить помощь. «Мой мир рухнет без тебя. Ты мое сердце. Пожалуйста, не останавливай его. Пожалуйста, не навреди себе», — писала она.

«Мой прекрасный сын, Неви’им Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, решил закончить свою земную борьбу сегодня, и теперь он с богом. Пусть он покоится с миром и пусть никто не последует его примеру. Мой малыш. Я так сильно люблю тебя», — написала певица 8 января.

9 января она добавила, что останки ее сына были официально идентифицированы. О’Коннор винит в смерти сына социальных работников из организации Tusla, которая занимается защитой несовершеннолетних.

«Я сейчас возьму время на то, чтобы оплакать своего сына. Когда я буду готова, я расскажу, как именно ирландское государство в таких невежественных, злых, корыстных, лживых формах, как Tusla и HSE, способствовало его смерти», — заявила О’Коннор.

Шинейд О’Коннор начала свою музыкальную карьеру в 1980-х годах. В 1990 году она выпустила второй альбом, в который вошел, вероятно, самый значительный хит певицы — «Nothing Compares 2 U». В 2020 году журнал Time включил ее в список главных женщин столетия.

Вскоре за этим стало известно, что О’Коннор работает над книгой мемуаров. В ней она намеревалась рассказать о тяжелом детстве, музыкальных триумфах и борьбе с депрессией и биполярным расстройством. Об артистке также выйдет документальный фильм.

В 2021 году О’Коннор заявила о своих планах уйти из музыки после релиза альбома «No Veteran Dies Alone» — он намечен на 2022 год. Позднее певица пояснила, что все-таки сперва проведет гастрольный тур в поддержку пластинки.

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