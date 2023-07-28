Шинейд О’Коннор работала над новым альбомом перед смертью. Ей оставалось завершить один трек

Ирландская певица Шинейд О’Коннор перед своей смертью работала над новым альбомом. Ей оставалось завершить только один трек, сообщил Rolling Stone со ссылкой на продюсера Дэвида Холмса.
Пластинка под названием «No Veteran Dies Alone» должна была выйти еще в 2022 году, но из‑за смерти сына в январе того года О’Коннор отложила релиз. За две недели до своей кончины она заявила Холмсу, что «скоро закончит» альбом.
В релиз, который Холмс описывает как «эмоциональный и по-настоящему личный», должны были войти восемь песен. Холмс, известный также как диджей, помогал О’Коннор в работе над треками. Музыканты сотрудничали еще с 90-х годов.
«Как продюсер я всегда чувствовал, что Шинейд даже не коснулась поверхности того, что было возможно с ее голосом», — признался он.
О’Коннор делилась с продюсером текстами и акустическими версиями новых композиций. Для некоторых треков Холмс лично записывал партии на различных инструментах. Для других он приглашал ансамбль музыкантов.
В последние годы О’Коннор жила в городе Брее на побережье Ирландского моря. Холмс же находился в Белфасте и владел собственной домашней звукозаписывающей студией — от его дома до дома Шинейд было примерно три часа езды.
О’Коннор работала над своим последним альбомом около пяти лет и время от времени приезжала к Холмсу. Во время этих визитов артистка делилась эмоциями от написанных песен и признавалась в любви к творчеству Боба Марли и Боба Дилана.
«После записи вокала она съедала сэндвич и выпивала чашку чя, а затем снова ехала обратно в Брей», — вспомнил Холмс.
Он отметил, что у Шинейд уже была идея для обложки «No Veteran Dies Alone». Ей должен был стать рисунок молодого ирландского художника Джейкобы Стэка, который в 2019 году разместил в интернете ее портрет, вдохновленный клипом на песню «Nothing Compares 2 U».
По словам художника, предложение О’Коннор нарисовать обложку для пластинки лишило его дара речи. «Я собрал воедино что‑то вроде ответа, на самом деле не веря в происходящее», — рассказал он.
Стэк добавил, что О’Коннор четко представляла, чего хочет от иллюстрации, и «прекрасно это описала». Обложка должна была запечатлеть сцену в лесу: певица хотела видеть на ней на фоне приятной и темной зелени девушку в зеленом зимнем пальто, шапке с помпоном и фонариком, которым ты светила бы в лес.
Готовый рисунок Стэка очень понравился артистке. Шинейд назвала ее «чертовски великолепной». «Но вы не сможете ее увидеть до релиза», — отмечала певица в соцсетях еще до гибели ее сына Шейна.
В данный момент неизвестно, выйдет ли альбом «No Veteran Dies Alone» посмертно. Холмс заявил, что готов закончить пластинку. Однако ранее О’Коннор рассказывала, что проинструктировала своих близких не допустить релиза незавершенных треков после ее смерти.
Шинейд О’Коннор начала свою музыкальную карьеру в 1980-х годах. В 1990 году она выпустила второй альбом, в который вошел, вероятно, самый значительный хит певицы — «Nothing Compares 2 U». В 2020 году журнал Time включил ее в список главных женщин столетия.
За время своей карьеры О’Коннор записала десять альбомов. 26 июля певицу обнаружили без признаков жизни. Она скончалась в возрасте 56 лет. У нее осталось трое детей: сыновья Джейк и Иешуа, а также дочь Брегедин. Еще один сын О’Коннор Шейн покончил с собой в январе 2022 года в возрасте 17 лет.