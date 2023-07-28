Шинейд О’Коннор работала над новым альбомом перед смертью. Ей оставалось завершить один трек

За время своей карьеры О’Коннор записала десять альбомов. 26 июля певицу обнаружили без признаков жизни. Она скончалась в возрасте 56 лет. У нее осталось трое детей: сыновья Джейк и Иешуа, а также дочь Брегедин. Еще один сын О’Коннор Шейн покончил с собой в январе 2022 года в возрасте 17 лет.