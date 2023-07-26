Умерла ирландская певица Шинейд О’Коннор. Ей было 56 лет

Ирландская певица Шинейд О’Коннор скончалась в возрасте 56 лет. Об этом сообщило издание The Irish Times.
Причины смерти артистки не сообщаются. Известно, что в последние годы она страдала от проблем с психическим здоровьем. В январе 2022 года О’Коннор госпитализировали после серии твитов о намерении совершить самоубийство.
8 января 2022 года сын певицы Шейн О’Коннор покончил с собой в возрасте 17 лет. Он сбежал из больницы, после чего был найден мертвым.
Шинейд О’Коннор начала свою музыкальную карьеру в 1980-х годах. В 1990 году она выпустила второй альбом, в который вошел, вероятно, самый значительный хит певицы — «Nothing Compares 2 U». В 2020 году журнал Time включил ее в список главных женщин столетия.
За время своей карьеры О’Коннор записала десять альбомов. Одиннадцатая пластинка артистки должна была выйти в 2022 году, но после смерти сына О’Коннор отложила релиз и запланированный в его поддержку гастрольный тур.
У О’Коннор осталось трое детей: сыновья Джейк и Иешуа, а также дочь Брегедин. Также у певицы есть восьмилетний внук.