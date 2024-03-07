Apple и Google удалили сервис с ИИ, который создавал дипфейк-рекламу с раздетой Дженной Ортегой

В описании приложения Perky AI в App Store говорилось, что с помощью ИИ возможно «создание суперреалистичных или вымышленных людей», в том числе NSFW-контента через текстовые подсказки. В соцсетях сервиса за февраль было опубликовано 260 рекламных постов, пока Meta* их не удалила. 30 из них были заблокированы еще до прямого вмешательства владельца соцсетей из‑за несоответствия правилам о рекламе, но ролики с Ортегой в их число не входили.