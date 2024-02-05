Bloomberg: юзеры 4chan нашли команды, которые позволили им создать дипфейки с раздетой Тейлор Свифт

Впервые порнографические дипфейки появились на 4chan, а затем попали в Telegram и X. Последней даже пришлось на время ограничить доступ к результатам поиска по имени Тейлор Свифт. По данным The Verge, одно из изображений с певицей оставалось публичным в течение 17 часов и набрало более 45 млн просмотров.