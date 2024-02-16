«Ведомости»: в России собираются ввести наказание за дипфейки

В России готовятся ввести наказание за использование технологии подмены личности (дипфейков) в противоправных целях. Предложения по этому поводу готовят Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором, выяснили «Ведомости».
О проведенной работе ведомства должны будут отчитаться 1 ноября правительственной комиссии под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.
О наказаниях за дипфейки говорили в Госдуме в январе 2024 года. Тогда глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в РФ могут ввести ответственность за несанкционированное использование чужого голоса и изображения.
Эксперты, опрошенные изданием, называют единственным вариантом защиты от неправомерного использования дипфейков маркировку материалов, созданных с помощью ИИ, которую должен устанавливать сам разработчик технологии.
Сейчас дипфейки в России выявляют вручную, а вопрос их использования законом не регулируется. Однако юристы, поговорившие с «Ведомостями», отмечают, что в российском законодательстве уже есть понятия обмана и злоупотребления. С их помощью можно привлечь за использование дипфейков, к примеру, в целях мошенничества.