«Ведомости»: в России собираются ввести наказание за дипфейки

Сейчас дипфейки в России выявляют вручную, а вопрос их использования законом не регулируется. Однако юристы, поговорившие с «Ведомостями», отмечают, что в российском законодательстве уже есть понятия обмана и злоупотребления. С их помощью можно привлечь за использование дипфейков, к примеру, в целях мошенничества.