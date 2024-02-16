«Ведомости»: в России собираются ввести наказание за дипфейки

Семён Гудошников
Сегодня в 11:48
Фото: кадр из дипфейк-сериала «ПМЖейсон»/Agenda Media Group

В России готовятся ввести наказание за использование технологии подмены личности (дипфейков) в противоправных целях. Предложения по этому поводу готовят Минцифры совместно с МВД и Роскомнадзором, выяснили «Ведомости».

О проведенной работе ведомства должны будут отчитаться 1 ноября правительственной комиссии под председательством главы МВД Владимира Колокольцева.

О наказаниях за дипфейки говорили в Госдуме в январе 2024 года. Тогда глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что в РФ могут ввести ответственность за несанкционированное использование чужого голоса и изображения.

Эксперты, опрошенные изданием, называют единственным вариантом защиты от неправомерного использования дипфейков маркировку материалов, созданных с помощью ИИ, которую должен устанавливать сам разработчик технологии.

Сейчас дипфейки в России выявляют вручную, а вопрос их использования законом не регулируется. Однако юристы, поговорившие с «Ведомостями», отмечают, что в российском законодательстве уже есть понятия обмана и злоупотребления. С их помощью можно привлечь за использование дипфейков, к примеру, в целях мошенничества.

Подробности по теме
Суд в России признал дипфейк-ролики объектом авторского права
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+