Создатель «Сопрано» Дэвид Чейз выпустит хоррор

Американский режиссер и сценарист Дэвид Чейз, известный по сериалам «Сопрано» и «Северная сторона», поставит хоррор. Об этом сообщил Deadline.
Сценарий картины Чейз напишет вместе с Теренсом Уинтером, автором «Волка с Уолл-стрит» и «Подпольной империи». У проекта кинематографистов пока нет названия. Сюжет будущего фильма держится в секрете.
Продюсерами ленты станут Чейз, Николь Ламберт («Множественные святые Ньюарка») из Riverain Pictures, Рэйчел Уинтер («Даллаский клуб покупателей») из Tangerine Pictures и Уинтер, а также его продакшн-компания Cold Front Productions.
Для Чейза и Уинтера грядущий хоррор будет уже не первым совместным проектом. Кинематографисты сотрудничали при работе над «Сопрано». Это шоу вышло 25 лет назад и выиграло 21 премию «Эмми», став самым успешным сериалом в истории кабельного телевидения.
После релиза «Сопрано» Чейз также выпустил продолжение сериала — «Множественные святые Ньюарка», а также полнометражный фильм «Не исчезай». Уинтер работал над многочисленными сценариями, его последним проектом стал байопик «Боб Марли: Одна любовь».