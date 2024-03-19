Создатель «Сопрано» Дэвид Чейз выпустит хоррор

Сегодня в 01:48
Фото: Denise Jans/Unsplash

Американский режиссер и сценарист Дэвид Чейз, известный по сериалам «Сопрано» и «Северная сторона», поставит хоррор. Об этом сообщил Deadline.

Сценарий картины Чейз напишет вместе с Теренсом Уинтером, автором «Волка с Уолл-стрит» и «Подпольной империи». У проекта кинематографистов пока нет названия. Сюжет будущего фильма держится в секрете.

Продюсерами ленты станут Чейз, Николь Ламберт («Множественные святые Ньюарка») из Riverain Pictures, Рэйчел Уинтер («Даллаский клуб покупателей») из Tangerine Pictures и Уинтер, а также его продакшн-компания Cold Front Productions.

Для Чейза и Уинтера грядущий хоррор будет уже не первым совместным проектом. Кинематографисты сотрудничали при работе над «Сопрано». Это шоу вышло 25 лет назад и выиграло 21 премию «Эмми», став самым успешным сериалом в истории кабельного телевидения.

После релиза «Сопрано» Чейз также выпустил продолжение сериала — «Множественные святые Ньюарка», а также полнометражный фильм «Не исчезай». Уинтер работал над многочисленными сценариями, его последним проектом стал байопик «Боб Марли: Одна любовь».

Подробности по теме
У фильма «Множественные святые Ньюарка», приквела «Клана Сопрано», может появиться сиквел
Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами