Создатель «Сопрано» Дэвид Чейз выпустит хоррор

Для Чейза и Уинтера грядущий хоррор будет уже не первым совместным проектом. Кинематографисты сотрудничали при работе над «Сопрано». Это шоу вышло 25 лет назад и выиграло 21 премию «Эмми», став самым успешным сериалом в истории кабельного телевидения.