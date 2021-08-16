перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
beloque_msk/Instagram Трехгорная мануфактура опечатала корпус, где находится Beloque. Ресторан вынужден закрыться
Трехгорная мануфактура опечатала корпус, где находится Beloque. Ресторан вынужден закрыться 22:28
У фильма «Множественные святые Ньюарка», приквела «Клана Сопрано», может появиться сиквел 22:16
«Аэрофлот», Lufthansa и другие авиакомпании временно не будут летать над Афганистаном 21:20
Москва заняла предпоследнее место в рейтинге спортивных городов России 21:08
Хэнк Хилл из «Царя горы» стал мемом на все случаи жизни. Все из‑за своего злобного смеха 20:49
«Госуслуги» разослали предупреждение об опасности вейпа и болезни EVALI 20:43
Бойкот Джонни Деппа, спектакль про Ильназа Галявиева и другие новости дня
20:38 дайджест
Лил Уэйн рассказал о попытке самоубийства в подростковом возрасте 20:06
В Перми взорвался электросамокат и разрушил стену в квартире. Владелец попал в реанимацию 19:53
На «Хлебозаводе» пройдет открытый показ фильма «33 слова о дизайне» и круглый стол
На «Хлебозаводе» пройдет открытый показ фильма «33 слова о дизайне» и круглый стол 19:18
Басист Саймон Гэллап ушел из группы The Cure. Он был ее частью 40 лет 18:54
Британский студент застрял в Кабуле после захвата власти талибами. В Афганистане он был на каникулах 18:45
Театр Российской армии представит спектакль про Ильназа Галявиева. Его сравнивают с Раскольниковым 18:33
Две трети убитых россиянок стали жертвами домашнего насилия. Это сравнимо с показателями Африки 18:21
Энджел Олсен записала кавер на песню Билли Айдола «Eyes Without a Face» 18:14
Бежавший президент Афганистана вывез из страны крупную сумму денег наличными
Бежавший президент Афганистана вывез из страны крупную сумму денег наличными 17:38
В Германии начали переделывать внедорожники Lada Niva в электромобили 17:25
Минторг США может лишить Россию статуса страны с рыночной экономикой 17:00
Дэнни ДеВито напишет комикс про Пингвина 16:55
Артем Дзюба не попал в национальную сборную на первые матчи под руководством Карпина 16:34
Отключить рекламу

У фильма «Множественные святые Ньюарка», приквела «Клана Сопрано», может появиться сиквел

Юлия Онодэра
Сегодня в 22:16

У приквела сериала «Клан Сопрано» — фильма «Множественные святые Ньюарка» — может появиться сиквел. Об этом рассказал режиссер картины Алан Тейлор со ссылкой на сценариста Дэвида Чейза.

По словам Тейлора, автор «Клана Сопрано» в разговоре намекнул на возможное продолжение. «Я сказал: „Подожди, подожди, ты говоришь о сиквеле?“. И он ответил: „Возможно“», — пояснил режиссер в интервью для Hollywood Reporter.

Также Тейлор рассказал о создании приквела сериала. Он назвал ее «самой трудной работой, которую когда‑либо выполнял». «Сделать так, чтобы это соответствовало видению Дэвида, было огромной проблемой», — признался кинематографист.

«Множественные святые Ньюарка» выйдет в российский прокат 23 сентября, а 1 октября кинолента выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Фильм расскажет о взрослении и становлении известного босса мафии Тони Сопрано. Трейлер можно посмотреть здесь.

События недели на afisha.ru
боевик
Главный герой
Райан Рейнолдс вдруг выясняет, что он второстепенный персонаж в видеоигре
боевик
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Джеймс Ганн взялся восстановить репутацию провального кинокомикса
поп
Леонид Агутин
Не растерявший таланта и харизмы ветеран эстрады
мюзикл
Аннетт
Мюзикл Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр
триллер
Не дыши-2
Озверевший пенсионер с молотком наносит новый удар
триллер
Остров проклятых
Скорсезе в психбольнице
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Дэвид Чейз
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить