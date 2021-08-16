У фильма «Множественные святые Ньюарка», приквела «Клана Сопрано», может появиться сиквел

У приквела сериала «Клан Сопрано» — фильма «Множественные святые Ньюарка» — может появиться сиквел. Об этом рассказал режиссер картины Алан Тейлор со ссылкой на сценариста Дэвида Чейза.

По словам Тейлора, автор «Клана Сопрано» в разговоре намекнул на возможное продолжение. «Я сказал: „Подожди, подожди, ты говоришь о сиквеле?“. И он ответил: „Возможно“», — пояснил режиссер в интервью для Hollywood Reporter.

Также Тейлор рассказал о создании приквела сериала. Он назвал ее «самой трудной работой, которую когда‑либо выполнял». «Сделать так, чтобы это соответствовало видению Дэвида, было огромной проблемой», — признался кинематографист.

«Множественные святые Ньюарка» выйдет в российский прокат 23 сентября, а 1 октября кинолента выйдет на стриминговом сервисе HBO Max. Фильм расскажет о взрослении и становлении известного босса мафии Тони Сопрано. Трейлер можно посмотреть здесь.