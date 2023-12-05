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Вышел новый трейлер байопика «Боб Марли: Одна любовь»

Александр Голиков
Сегодня в 17:25

Студия Paramount выпустила новый трейлер биографической драмы «Боб Марли: Одна любовь». Премьера картины о культовом музыканте запланирована на 14 февраля 2024 года.

Байопик расскажет о музыкальной карьере Марли и о его личной жизни. Съемки проходили на Ямайке — в местах, где певец гулял, играл в футбол и создавал музыку.

Роль легенды регги сыграет Кингсли Бен-Адир, знакомый зрителям по фильмам «Одна ночь в Майами» и «Барби». Также в картине появятся Лашана Линч («Не время умирать») и Майкл Гандолфини, сын исполнителя главной роли в сериале «Клан Сопрано» Джеймса Гандолфини.

Режиссером картины стал Рейнальдо Маркус Грин, работавший над «Королем Ричардом». Сын Боба Марли Зигги выступил продюсером фильма, назвав его «посланием единства и любви, которое актуально как никогда».

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