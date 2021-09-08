В сети появился второй трейлер «Множественных святых Ньюарка»

Если в первом ролике основной акцент был сделан молодого босса мафии Тони Сопрано, то новое видео посвящено Ричарду «Дики» Молтисанти. В нем он говорит о том, что делает добро для семьи и заботится о бизнесе, но, по-видимому, не все согласны с его методами работы, в том числе Гарольд МакБрейер.

Кинокомпания Warner Bros. опубликовала второй трейлер «Множественных святых Ньюарка», приквела к сериалу «Клан Сопрано». Премьера фильма в российском прокате состоится 23 сентября, а 1 октября кинолента выйдет на стриминговом сервисе HBO Max.

«Множественные святые Ньюарка» расскажут о годах взросления и становления известного босса мафии Тони Сопрано, которого в сериале сыграл Джеймс Гандольфини. В фильме роль молодого главы семьи ДиМео исполнил его сын Майкл.

В картине снялись Алессандро Нивола («Контора»), Вера Фармига («Заклятие»), Лесли Одом-младший («Гамильтон»), Джон Бернтал («Ходячие мертвецы»), Кори Столл («Карточный домик»), Билли Магнуссен («Аладдин»), Джон Магаро («Не исчезай») и многие другие.

Режиссерское кресло занял Алан Тейлор, а сценарий написали Лоуренс Коннер и Дэвид Чейз. Все они ранее работали над «Кланом Сопрано».