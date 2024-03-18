Алессандро Нивола появится в новом фильме Педро Альмодовара «Комната по-соседству»

Сегодня в 02:26
Фото: из соцсетей Алессандро Ниволы

Американский актер Алессандро Нивола, известный по лентам «Бостонский душитель» и «Амстердам», снимется в новом фильме Педро Альмодовара «Комната по-соседству». Об этом сообщил Deadline.

Картина станет первым полнометражным проектом Альмодовара («Параллельные матери», «Кожа, в которой я живу») на английском языке. В ней сыграют также Джулианна Мур, Тильда Суинтон и Джон Туртурро. Проект разработает Sony Pictures Classics и продакшн-компания El Deseo.

Съемки фильма пройдут в Нью-Йорке и Мадриде, они стартуют уже в марте 2024 года. Лента расскажет о трех подругах.

Альмодовар не раскрывает подробностей о проекта. Он говорил лишь, что одна из актрис фильма — британка, еще две — американки. Все три девушки были его первыми кандидатурами на эти роли, и они сразу же приняли его предложение.

У Педро Альмодовара уже есть фильмы на английском языке, но короткометражки. Это «Человеческий голос» 2020 года с Тильдой Суинтон в главной роли и вестерн «Странный образ жизни» 2023-го с Итаном Хоуком и Педро Паскалем.

Ранее Альмодовар уже пытался снять фильм на английском языке под названием «Руководство для уборщиц». В нем должна была сыграть Кейт Бланшетт, но в 2022 году режиссер отказался от постановки.

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