Джулианна Мур и Тильда Суинтон снимутся в англоязычном дебюте Педро Альмодовара

«Это было очень болезненное решение для меня. Я так долго мечтал о работе с Кейт. Dirty Films (продюсерская компания Бланшетт. — Прим. ред.) была так щедра со мной все это время, и я был ослеплен волнением, но, к сожалению, я больше не чувствую себя способным полностью реализовать этот фильм», — рассказывал тогда Альмодовар.