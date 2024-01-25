Джулианна Мур и Тильда Суинтон снимутся в англоязычном дебюте Педро Альмодовара

Джулианна Мур и Тильда Суинтон сыграют в фильме Педро Альмодовара «Комната по соседству». Об этом сообщает Deadline.
«Комната по соседству» станет англоязычным дебютом испанского режиссера. Фильм также будет первой работой Альмодовара после ленты «Параллельные матери» 2021 года. Съемки картины начнутся весной в Нью-Йорке и Мадриде.
Подробности о сюжете пока не разглашаются. Ранее Альмодовар уже пытался снять фильм на английском языке под названием «Руководство для уборщиц». В нем должна была сыграть Кейт Бланшетт, но в 2022 году режиссер отказался от постановки.
«Это было очень болезненное решение для меня. Я так долго мечтал о работе с Кейт. Dirty Films (продюсерская компания Бланшетт. — Прим. ред.) была так щедра со мной все это время, и я был ослеплен волнением, но, к сожалению, я больше не чувствую себя способным полностью реализовать этот фильм», — рассказывал тогда Альмодовар.