Свою первую полнометражку на английском языке Педро Альмодовар снимет в Нью-Йорке

Испанский режиссер Педро Альмодовар («Боль и слава», «Кожа, в которой я живу») будет снимать свой первый полнометражный фильм на английском языке в Нью-Йорке. Об этом пишет World of Reel со ссылкой на инсайдеров.
Съемки стартуют в марте следующего года, говорят собеседники издания. Картина расскажет о трех подругах из Нью-Йорка.
По слухам, лента получит название «The Room Next Door» («Комната по соседству»). Однако эта информация не подкреплена никакими официальными источниками.
Сам Альмодовар не раскрывает подробностей о своей будущей полнометражке. Он говорил лишь, что одна из актрис фильма — британка, еще две — американки. Все три девушки были его первыми кандидатурами на эти роли, и все они сразу же приняли его предложение.
У Педро Альмодовара уже есть фильмы на английском языке, но короткометражки. Это «Человеческий голос» 2020 года с Тильдой Суинтон в главной роли и вестерн «Странный образ жизни» 2023-го с Итаном Хоуком и Педро Паскалем.