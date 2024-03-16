Тимати откроет новое заведение на месте Gucci Cafe

«Мы уже работаем, там сейчас запустится в ближайшее время совсем другой проект. Пока не могу сказать, но что‑то интересное будет», — рассказал Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера). В год его команда запускает по два-три новых ресторана в год — это «очень высокий темп для высокой гастрономии», добавил он.