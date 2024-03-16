Тимати откроет новое заведение на месте Gucci Cafe

Тимати вместе с партнерами запустит новый проект на месте Efac Iccug (известного в народе как Gucci Cafe) в Москве, передает ТАСС. Заведение работало с апреля по декабрь 2023 года.
«Мы уже работаем, там сейчас запустится в ближайшее время совсем другой проект. Пока не могу сказать, но что‑то интересное будет», — рассказал Тимур Юнусов (настоящее имя рэпера). В год его команда запускает по два-три новых ресторана в год — это «очень высокий темп для высокой гастрономии», добавил он.
Совладельцами Efac Iccug выступили Тимати, Антон Пинский и Егор Крид. Хоть название кафе в обратную сторону и читается как «Кафе Гуччи», а в его интерьере есть отсылки к известному бренду, с Gucci это место никак не связано. Представители итальянского модного дома даже грозились «принять необходимые меры защиты в случае нарушения прав на товарные знаки».
После открытия Gucci Cafe некоторые пользователи предлагали переименовать его в «кринж-кафе», сочтя заведение трешем и «издевкой над всем, что нормальные люди строили десятилетиями в этой стране». Корреспондентки «Афиши Daily» проверили эти заявления, лично посетив ресторан, и рассказали, почему туда больше не вернутся.