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«Треш и кринж»: в сети реагируют на открытие Gucci Cafe, которое принадлежит Егору Криду и Тимати

Анна Красюк
Сегодня в 15:28

Исполнители Егор Крид и Тимати вместе с ​​ресторатором Антоном Пинским 9 апреля открыли на Новом Арбате в Москве Gucci Cafe. Однако еще на этапе анонса выяснилось, что заведение не имеет ничего общего со всемирно известным модным домом: «Бренд Gucci не давал никакого согласия, разрешения или прав на открытие и управление этим заведением, будь то по контракту или иным образом. Компания примет необходимые меры защиты в случае нарушения своих прав на товарные знаки», — передает слова пресс-службы Ксения Соловьева, экс-главредка российских Vogue и Tatler.

Несмотря на предупреждение от бренда, открытие Gucci Cafe состоялось. На вопрос, почему вывеска перевернута вверх ногами, а ее название будто отзеркалено, Тимати в одном из видео отвечает: «Например, в некоторых странах читается не слева направо, а справа налево. Вот так вот. Вот такая была идея. Знаете, как говорят: я художник, я так вижу».

На снимках видно, что внутри заведения повсюду можно встретить фирменные элементы орнамента Gucci: на диванах и креслах, на стенах, на полу. А в меню, например, есть отсылки к владельцам кафе: Kreed Pasta, одно из самых дорогих блюд в ассортименте стоимостью 1058 рублей, и десерт «Роза холостяка» — и Крид, и Тимати снимались в шоу «Холостяк».

Несмотря на старание звездных «рестораторов», не все оценили их задумку. Некоторые уже переименовывают новое заведение в «кринж кафе». «Gucci Cafe на Новом Арбате — это треш и кринж. Издевка над всем, что нормальные люди строили десятилетиями в этой стране», — пишут в твиттере.

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ТиматиКридКсения Соловьева
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