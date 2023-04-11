«Треш и кринж»: в сети реагируют на открытие Gucci Cafe, которое принадлежит Егору Криду и Тимати

Исполнители Егор Крид и Тимати вместе с ​​ресторатором Антоном Пинским 9 апреля открыли на Новом Арбате в Москве Gucci Cafe. Однако еще на этапе анонса выяснилось, что заведение не имеет ничего общего со всемирно известным модным домом: «Бренд Gucci не давал никакого согласия, разрешения или прав на открытие и управление этим заведением, будь то по контракту или иным образом. Компания примет необходимые меры защиты в случае нарушения своих прав на товарные знаки», — передает слова пресс-службы Ксения Соловьева, экс-главредка российских Vogue и Tatler.