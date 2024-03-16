Бренд косметики, собаки или Бузова: лучшие и худшие коллаборации московских ресторанов

Владельцы больших косметических брендов давно поняли, что целевую аудиторию можно искать не только в ТЦ, но и в ресторанах . Поэтому количество коллабораций между заведениями и косметикой встало на поток. Вы могли пробовать пасту в фирменном синем цвете «Л’Этуаль» в Pasta Queen, «Л’Окситан» практически в каждом ресторане, коктейли с запахом парфюмов, десерт с запахом свечей, ризотто с трюфелем, к которому дают бальзам для губ с экстрактом трюфеля. Продолжать можно бесконечно — но зачем? «Мухи отдельно, котлеты отдельно!» В рестораны мы все ходим за едой и впечатлениями, а пробники крема можно и в магазине получить.