Егор Крид и Тимати решили открыть Gucci Cafe. Бренд напомнил, что не давал согласия на название

В инстаграме* уже есть аккаунт Gucci Cafe, а на окнах будущего ресторана — афиша. «Афише Daily» не удалось найти тот аккаунт. 28 марта Егор Крид на своей странице выложил фото, на котором он сидит за столом с тарелкой пасты, а внутри заведения ремонт.