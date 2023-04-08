Егор Крид и Тимати решили открыть Gucci Cafe. Бренд напомнил, что не давал согласия на название

Gucci отреагировал на грядущее открытие Gucci Cafe исполнителей Егора Крида и Тимати. Пресс-служба Gucci заявила экс-главреду российских Vogue и Tatler Ксении Соловьевой, что заведение никак не связано с брендом.
«Бренд Gucci не давал никакого согласия, разрешения или прав на открытие и управление этим заведением, будь то по контракту или иным образом. Компания примет необходимые меры защиты в случае нарушения своих прав на товарные знаки», — передает Соловьева слова пресс-службы.
Gucci Cafe должно появиться на Новом Арбате в Москве от Red Box. СМИ пишут, что заведение вместе с рэперами также открывает ресторатор Антон Пинский.
В инстаграме* уже есть аккаунт Gucci Cafe, а на окнах будущего ресторана — афиша. «Афише Daily» не удалось найти тот аккаунт. 28 марта Егор Крид на своей странице выложил фото, на котором он сидит за столом с тарелкой пасты, а внутри заведения ремонт.
* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.