Камилу Валиеву исключили из сборной России за нарушение антидопинговых правил

Фигуристку Камилу Валиеву исключили из состава российской сборной за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщил гендиректор Федерации фигурного катания Александр Коган.
«Валиева в настоящий момент не входит в состав сборной команды. Все сделано в соответствии с законодательными документами», — цитирует его слова ТАСС.
29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее всех титулов, заработанных до начала 2022 года, а также дисквалифицировал до конца 2025-го.
На следующий день Международный союз конькобежцев пересмотрел итоги Олимпиады-2022. Из‑за решения CAS российскую сборную лишили «золота», которое присудили американцам. Россияне опустились на третье место.
Валиеву признали виновной в нарушении антидопинговых правил из‑за положительной пробы на триметазидин, которую она сдала в конце 2021 года во время чемпионата России. Триметазидин — антиангинальный препарат, нормализующий энергетический метаболизм клеток.
Валиева утверждала, что запрещенное вещество попало в ее организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой. Якобы он готовил его на доске, где также измельчал свои лекарства с содержанием триметазидина.
CAS счел показания Валиевой правдоподобными, но неубедительными и недостаточными для оправдания. По мнению суда, спортсменка не смогла доказать, что нарушила правила ненамеренно.