Российскую сборную по фигурному катанию лишили золота Олимпиады-2022 из‑за допинга Валиевой

Международный союз конькобежцев лишил сборную России золота Олимпиады 2022 года, объявили представители организации. Причиной стало аннулирование результатов Камилы Валиевой, обвиненной в нарушении антидопинговых правил.
Медали передадут американской сборной. Из‑за обнуления прокатов фигуристки сборная России опустится на третье место в командном турнире, пропустив вперед японцев.
Кроме этого, Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы, награду вместо нее получит Анна Щербакова. Решение об аннулировании также должно коснуться наград фигуристки на Гран-при и чемпионатах России.
Таким образом, отмечает Sports.ru, у Валиевой сохранятся лишь победы на двух этапах Гран-при России и турнире Finlandia Trophy, а также серебро чемпионата России 2021 года.
Накануне Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее всех титулов, заработанных до начала 2022 года, а также дисквалифицировал до конца 2025-го. По мнению судей, она не смогла доказать непредумышленность нарушений.
В декабре 2021 года в крови тогда 15-летней фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Глава дисциплинарной комиссии МОК сообщал, что адвокаты Валиевой рассказывали ему о препарате дедушки спортсменки.