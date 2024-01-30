Российскую сборную по фигурному катанию лишили золота Олимпиады-2022 из‑за допинга Валиевой

Накануне Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее всех титулов, заработанных до начала 2022 года, а также дисквалифицировал до конца 2025-го. По мнению судей, она не смогла доказать непредумышленность нарушений.