Российскую сборную по фигурному катанию лишили золота Олимпиады-2022 из‑за допинга Валиевой

Максим Саблин
Сегодня в 12:07
Фото: из соцсетей Камилы Валиевой

Международный союз конькобежцев лишил сборную России золота Олимпиады 2022 года, объявили представители организации. Причиной стало аннулирование результатов Камилы Валиевой, обвиненной в нарушении антидопинговых правил.

Медали передадут американской сборной. Из‑за обнуления прокатов фигуристки сборная России опустится на третье место в командном турнире, пропустив вперед японцев.

Кроме этого, Валиеву лишили золотой медали чемпионата Европы, награду вместо нее получит Анна Щербакова. Решение об аннулировании также должно коснуться наград фигуристки на Гран-при и чемпионатах России.

Таким образом, отмечает Sports.ru, у Валиевой сохранятся лишь победы на двух этапах Гран-при России и турнире Finlandia Trophy, а также серебро чемпионата России 2021 года.

Накануне Спортивный арбитражный суд признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее всех титулов, заработанных до начала 2022 года, а также дисквалифицировал до конца 2025-го. По мнению судей, она не смогла доказать непредумышленность нарушений.

В декабре 2021 года в крови тогда 15-летней фигуристки обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Глава дисциплинарной комиссии МОК сообщал, что адвокаты Валиевой рассказывали ему о препарате дедушки спортсменки.

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