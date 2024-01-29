Фигуристку Камилу Валиеву лишили олимпийского золота и дисквалифицировали на четыре года

Российскую фигуристку Камилу Валиеву лишили олимпийской золотой медали и дисквалифицировали на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Такое решение принял Спортивный арбитражный суд (CAS).
Срок дисквалификации спортсменки будет отсчитываться с 25 декабря 2021 года. В связи с ним все результаты Валиевой после этой даты будут аннулированы. Фигуристка должна будет вернуть все медали, призы и гонорары.
Комиссия CAS подчеркнула, что «нет оснований относиться» к нарушению правил несовершеннолетней Валиевой иначе, чем к нарушениям взрослых спортсменов. Фигуристка не смогла доказать, что нарушила правила непредумышленно.
Апелляцию на решение суда можно подать в течение месяца. По информации СМИ, Валиева уже узнала о решении CAS. Это произошло, когда фигуристка находилась на тренировке.
Камила Валиева сдала положительную пробу на триметазидин во время чемпионата России в конце 2021 года. Вскоре после этого она выиграла чемпионат Европы, а затем золотую медаль в командном турнире Олимпийских игр.
В последние годы спортсменка стала призером еще ряда турниров. В частности, фигуристка получила серебро чемпионата России в 2022 году и бронзу — в 2023 году. Также она стала второй в финале Гран-при страны и выиграла чемпионат России по прыжкам.
Теперь золотая медаль чемпионата Европы перейдет к олимпийской чемпионке Анне Щербаковой. Судьбу золота российской сборной в командном турнире Олимпиады определит МОК. Ранее МОК утверждал, что подозревает в деле Валиевой жестокое обращение с ребенком.