СМИ: сериал «Медведь» продлили на четвертый сезон

FX незаметно продлил на четвертый сезон хитовый сериал «Медведь». Об этом сообщает Deadline со ссылкой на источники.
По данным издания, четвертый сезон снимают одновременно вместе с третьим. Это позволяет снизить затраты на производство. Инсайдеры не отрицают, что проект может получить и пятый сезон.
После дебюта в 2022 году сериал стал самым просматриваемым на канале FX. Первый сезон был номинирован сразу на тринадцать «Эмми», в том числе как лучший комедийный сериал.
«Медведь» рассказывает историю отмеченного наградами шеф-повара из Нью-Йорка, который возвращается в свой родной город Чикаго, чтобы возродить убыточную закусочную покойного брата. В главных ролях снимаются Джереми Аллен Уайт («Бесстыжие»), Эбон Мосс-Бахрах («Каратель») и Айо Эдебири («Большой рот»).
За первую половину января 2024 года «Медведь» получил три награды на «Золотом глобусе», четыре — на Critics Choice Awards и десять — на «Эмми».