«Наследники», «Медведь» и «Грызня»: список победителей «Эмми»

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:58
Фото: A24

В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения «Эмми-2023», которая из‑за забастовки актеров и сценаристов была перенесена с сентября на январь.

Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники», а комедийным — «Медведь». На премию были номинированы сериалы, вышедшие с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023.

Полный список победителей «Эмми-2023»

  • Лучший драматический сериал — «Наследники»
  • Лучший актер в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)
  • Лучший комедийный сериал — «Медведь»
  • Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»)
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
  • Лучший мини-сериал/анталогия — «Грызня»
  • Лучшая актриса в мини-сериале/анталогии — Али Вонг («Грызня»)
  • Лучший актер в мини-сериале/анталогии Стивен Ян («Грызня»)
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии — Ниси Нэш-Беттс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале/анталогии — Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)
  • Лучшая режиссура в драматическом сериале — Марк Майлод («Наследники»)
  • Лучшая режиссура в комедийном сериале — Кристофер Сторер («Медведь»)
  • Лучшая режиссура в мини-сериале/телефильме — Ли Сон-джин («Грызня»)
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