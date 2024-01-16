«Наследники», «Медведь» и «Грызня»: список победителей «Эмми»

В Лос-Анджелесе прошла 75-я церемония вручения «Эмми-2023», которая из‑за забастовки актеров и сценаристов была перенесена с сентября на январь.
Лучшим драматическим сериалом стали «Наследники», а комедийным — «Медведь». На премию были номинированы сериалы, вышедшие с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023.
Полный список победителей «Эмми-2023»
- Лучший драматический сериал — «Наследники»
- Лучший актер в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)
- Лучший комедийный сериал — «Медведь»
- Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Дженнифер Кулидж («Белый лотос»)
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Мэттью Макфэдиен («Наследники»)
- Лучший мини-сериал/анталогия — «Грызня»
- Лучшая актриса в мини-сериале/анталогии — Али Вонг («Грызня»)
- Лучший актер в мини-сериале/анталогии Стивен Ян («Грызня»)
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале/антологии — Ниси Нэш-Беттс («Монстр: История Джеффри Дамера»)
- Лучший актер второго плана в мини-сериале/анталогии — Пол Уолтер Хаузер («Черная птица»)
- Лучшая режиссура в драматическом сериале — Марк Майлод («Наследники»)
- Лучшая режиссура в комедийном сериале — Кристофер Сторер («Медведь»)
- Лучшая режиссура в мини-сериале/телефильме — Ли Сон-джин («Грызня»)