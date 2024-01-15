«Барбенгеймер» и «Медведь»: лауреаты Critics Choice Awards

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:10
Фото: Universal Pictures

В Санта-Монике прошла ежегодная 29-я церемония вручения премии Critics Choice Awards. Лучшим фильмом года признали «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Всего драма о Второй мировой войне получила восемь наград, в то время как «Барби» — шесть. Главными в телевизионных номинациях стали сериалы «Грызня» и «Медведь», каждый из которых получил по четыре награды. У «Наследников» — три награды, в том числе за лучший драматический сериал.

Полный список победителей среди фильмов

  • Лучший фильм — «Оппенгеймер»
  • Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
  • Лучший актер — Пол Джаматти («Оставленные»)
  • Лучшая актриса — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
  • Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)
  • Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)
  • Лучший оригинальный сценарий — Грета Гервиг, Ной Баумбах («Барби»)
  • Лучший адаптированный сценарий — Корд Джефферсон («Американское чтиво»)
  • Лучший актерский ансамбль — «Оппенгеймер»
  • Лучший юный артист — Доминик Сесса («Оставленные»)
  • Лучший зарубежный фильм — «Анатомия падения» (Франция)
  • Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»
  • Лучшая комедия — «Барби»
  • Лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Геранссон («Оппенгеймер»)
  • Лучшая песня — «I’m Just Ken» («Барби»)
  • Премия за карьерные достижения — Харрисон Форд
  • Премия #SeeHer — Америка Феррера

Полный список победителей среди сериалов

  • Лучший сериал — драма — «Наследники»
  • Лучшая актриса в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)
  • Лучший актер в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
  • Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Элизабет Дебики («Корона»)
  • Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап («Утреннее шоу»)
  • Лучший сериал — комедия — «Медведь»
  • Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»)
  • Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
  • Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Мерил Стрип («Убийства в одном здании»)
  • Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бахрах («Медведь»)
  • Лучший мини-сериал — «Грызня»
  • Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме — Али Вонг («Грызня»)
  • Лучший актер в мини-сериале/телефильме — Стивен Ен («Грызня»)
  • Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — Мария Белло («Грызня»)
  • Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме — Джонатан Бейли («Попутчики»)
  • Лучший телефильм — «Леди-викторина»
  • Лучший зарубежный сериал — «Люпен»
  • Лучший анимационный сериал — «Скотт Пилигрим жмет на газ»
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