«Барбенгеймер» и «Медведь»: лауреаты Critics Choice Awards

Всего драма о Второй мировой войне получила восемь наград, в то время как «Барби» — шесть. Главными в телевизионных номинациях стали сериалы «Грызня» и «Медведь», каждый из которых получил по четыре награды. У «Наследников» — три награды, в том числе за лучший драматический сериал.