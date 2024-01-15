«Барбенгеймер» и «Медведь»: лауреаты Critics Choice Awards

В Санта-Монике прошла ежегодная 29-я церемония вручения премии Critics Choice Awards. Лучшим фильмом года признали «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.
Всего драма о Второй мировой войне получила восемь наград, в то время как «Барби» — шесть. Главными в телевизионных номинациях стали сериалы «Грызня» и «Медведь», каждый из которых получил по четыре награды. У «Наследников» — три награды, в том числе за лучший драматический сериал.
Полный список победителей среди фильмов
- Лучший фильм — «Оппенгеймер»
- Лучший режиссер — Кристофер Нолан («Оппенгеймер»)
- Лучший актер — Пол Джаматти («Оставленные»)
- Лучшая актриса — Эмма Стоун («Бедные-несчастные»)
- Лучший актер второго плана — Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)
- Лучшая актриса второго плана — Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)
- Лучший оригинальный сценарий — Грета Гервиг, Ной Баумбах («Барби»)
- Лучший адаптированный сценарий — Корд Джефферсон («Американское чтиво»)
- Лучший актерский ансамбль — «Оппенгеймер»
- Лучший юный артист — Доминик Сесса («Оставленные»)
- Лучший зарубежный фильм — «Анатомия падения» (Франция)
- Лучший анимационный фильм — «Человек-паук: Паутина вселенных»
- Лучшая комедия — «Барби»
- Лучший оригинальный саундтрек — Людвиг Геранссон («Оппенгеймер»)
- Лучшая песня — «I’m Just Ken» («Барби»)
- Премия за карьерные достижения — Харрисон Форд
- Премия #SeeHer — Америка Феррера
Полный список победителей среди сериалов
- Лучший сериал — драма — «Наследники»
- Лучшая актриса в драматическом сериале — Сара Снук («Наследники»)
- Лучший актер в драматическом сериале — Киран Калкин («Наследники»)
- Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале — Элизабет Дебики («Корона»)
- Лучший актер второго плана в драматическом сериале — Билли Крудап («Утреннее шоу»)
- Лучший сериал — комедия — «Медведь»
- Лучшая актриса в комедийном сериале — Айо Эдебири («Медведь»)
- Лучший актер в комедийном сериале — Джереми Аллен Уайт («Медведь»)
- Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале — Мерил Стрип («Убийства в одном здании»)
- Лучший актер второго плана в комедийном сериале — Эбон Мосс-Бахрах («Медведь»)
- Лучший мини-сериал — «Грызня»
- Лучшая актриса в мини-сериале/телефильме — Али Вонг («Грызня»)
- Лучший актер в мини-сериале/телефильме — Стивен Ен («Грызня»)
- Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме — Мария Белло («Грызня»)
- Лучший актер второго плана в мини-сериале или телефильме — Джонатан Бейли («Попутчики»)
- Лучший телефильм — «Леди-викторина»
- Лучший зарубежный сериал — «Люпен»
- Лучший анимационный сериал — «Скотт Пилигрим жмет на газ»