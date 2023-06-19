Футболиста «Спартака» Квинси Промеса приговорили к 18 месяцам тюрьмы за нападение на кузена

Суд Амстердама приговорил нидерландского футболиста и нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата. Об этом сообщает De Telegraaf.
Спортсмен бросился на своего кузена на вечеринке в июле 2020 года. Промес ударил его ножом в колено.
Суд не признал доказанным покушение на убийство или непредумышленное убийство. Однако нападение при отягчающих обстоятельствах было доказано. Нож разорвал сухожилие в ноге двоюродного брата, который до сих пор страдает от последствий.
По данным издания, приговор футболисту мог бы быть на шесть месяцев меньше, если бы Промес раскаялся и признал вину Но он этого не сделал и даже не вернулся на слушания.
«Решение суда еще не вступило в силу, у футболиста есть время на обжалование. Мы полагаем, что сторона Квинси Промеса воспользуется этим правом. Так что рано пока делась выводы», — заявил пресс-секретарь «Спартака» Дмитрий Зеленов.
В мае спортсмена также обвинили в контрабанде 1,37 тонны наркотиков. Причастность Промеса к контрабанде установили в ходе прослушки его телефона. За звонками спортсмена полиция следила в рамках дела о торговле запрещенными веществами.