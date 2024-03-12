Кристофер Нолан начал работу над следующим фильмом

Сегодня в 17:25
Фото: BFI/YouTube

Кристофер Нолан приступил к написанию сценария для своей новой картины, передает интернет-портал Puck. О чем именно будет следующая работа режиссера, пока неизвестно.

Ранее постановщик, известный по научно-фантастическим триллерам вроде «Интерстеллара» и «Начала», а также историческим драмам «Дюнкерк» и «Оппенгеймер», говорил о том, что он хотел бы снять «менее мрачный» фильм.

В сентябре 2023-го в голливудских СМИ также появилась информация, что автор «Довода» может стать новым режиссером ленты о Джеймсе Бонде, однако режиссер опроверг эти слухи.

На 96-й церемонии вручения премии «Оскар» последняя на сегодняшний день работа Нолана «Оппенгеймер» собрала 7 наград. Картина получила статуэтки в номинациях «Лучший фильм», «Лучшая мужская роль второго плана» (Роберт Дауни-мл.), «Лучшая мужская роль» (Киллиан Мерфи), «Лучший режиссер», «Лучшая работа оператора», «Лучший монтаж» и «Лучший саундтрек».

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