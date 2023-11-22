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Кристофер Нолан опроверг слухи об участии в новом фильме про Бонда

Александр Голиков
Сегодня в 20:58

Кристофер Нолан отверг слухи о том, что может стать режиссером нового фильма про Джеймса Бонда.

«Нет, эти слухи не имеют никакого отношения к правде», — сказал Нолан на промоинтервью в честь цифрового релиза «Оппенгеймера». Так он ответил на вопрос журналистки, может ли новый фильм бондианы стать его следующим проектом.

Слухи об участии создателя «Интерстеллара» в съемках новой картины про агента 007 вновь появились в голливудском инфополе в сентябре этого года.

Тогда издание World of Reel со ссылкой на источник, близкий к франшизе, писало, что идеи Нолана противоречат видению канала EON и студии Amazon. По словам издания, режиссер склоняется к адаптации романов Яна Флеминга в декорациях, близких к книжным описаниям.

В качестве еще одного претендента на режиссерское кресло в новом фильме бондианы называли Мэттью Вона — постановщика картин «Звездная пыль» и «Kingsman: Секретная служба». Но и он назвал эти слухи необоснованными.

«Я думаю, у меня гораздо больше шансов получить роль Джеймса Бонда, нежели стать режиссером фильма про Джеймса Бонда. Так что крайне маловероятно», — заявил Вон.

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