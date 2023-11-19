Кристофер Нолан хочет снять «не такой уж мрачный» фильм

Интервьюер напомнил Нолану слова режиссера Спайка Ли, что следовало бы показать в «Оппенгеймере» японскую точку зрения или разрушения. Нолан ответил, что каждый режиссер снимает по-своему, и рад, что Ли озвучил свое видение. Продюсер Эмма Томас добавила: «Крис с самого начала ясно дал понять, что хочет рассказать эту историю с точки зрения самого Роберта Оппенгеймера — даже сценарий был написан от первого лица. И то, как Оппенгеймер узнает, что сделали с его изобретением, показано точно так же, как это произошло в реальной жизни. Он услышал об этом по радио, как и вся остальная Америка».