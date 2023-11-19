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Кристофер Нолан хочет снять «не такой уж мрачный» фильм

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Кристофер Нолан намерен снять «не такой уж мрачный» фильм, каким получился его «Оппенгеймер». Режиссер поделился планами в интервью с Yahoo Entertainment.

Журналист поинтересовался, хочется ли Нолану снять «легкую романтическую комедию» после картин типа «Оппенгеймера», и постановщик ответил утвердительно. «Часть меня хочет оставить эту историю позади. <…> Тема очень темная. Это нигилистично. И да, какая‑то часть меня очень хочет двигаться дальше и, возможно, сделать что‑то, ну, не такое уж мрачное», — сказал он.

Интервьюер напомнил Нолану слова режиссера Спайка Ли, что следовало бы показать в «Оппенгеймере» японскую точку зрения или разрушения. Нолан ответил, что каждый режиссер снимает по-своему, и рад, что Ли озвучил свое видение. Продюсер Эмма Томас добавила: «Крис с самого начала ясно дал понять, что хочет рассказать эту историю с точки зрения самого Роберта Оппенгеймера — даже сценарий был написан от первого лица. И то, как Оппенгеймер узнает, что сделали с его изобретением, показано точно так же, как это произошло в реальной жизни. Он услышал об этом по радио, как и вся остальная Америка».

Журналисты назвали «Оппенгеймера» напряженным, дерзким и изобретательным кино. Авторы рецензий отметили, что новый фильм Нолана насыщен смелыми образами, сочетает коммерчески привлекательный экшн и переворачивающие сознание сюжеты.

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Кристофер НоланСпайк ЛиРоберт ОппенгеймерЭмма Томас
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