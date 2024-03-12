Владельца «Мутабора» оштрафовали на 537 тыс. рублей из‑за музыки, которая играла в клубе

Арбитражный суд Москвы взыскал более 537 тыс. рублей с владельца клуба «Мутабор» (Arma). Об этом говорится в опубликованной части решения суда.
С ответчика взыскали более 268 тыс. рублей авторского вознаграждения, а также около 121 тыс. пени и 148 тыс. штрафа за неисполнение обязательства по предоставлению отчетов в Российское авторское общество (РАО).
Ранее источник, знакомый с материалами дела, рассказывал, что заявление подано из‑за музыкальных композиций, используемых в «Мутаборе». По данным ТАСС, РАО заключило с «Арт-центром» контракт на использование музыкальных треков во время мероприятий. Истец полагает, что ответчик просрочил платеж за музыку, и требует компенсации, добавил источник агентства.
5 марта «Мутабор» переименовали в Arma. Представители клуба вспомнили, как «Мутабор» появился пять лет назад, в апреле 2019 года. «Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти!» — добавили они.
После ребрендинга клуб сможет открыться уже в конце марта после приостановки работы на 90 дней, которая произошла по решению суда по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Иск к клубу подавал Роспотребнадзор, который заявил, что на «почти голой» вечеринке в «Мутаборе» был посетитель с инфекционным заболеванием. В качестве доказательства ведомство привело карту инфекционного больного и чек на покупку им пива.