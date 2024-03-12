Владельца «Мутабора» оштрафовали на 537 тыс. рублей из‑за музыки, которая играла в клубе

5 марта «Мутабор» переименовали в Arma. Представители клуба вспомнили, как «Мутабор» появился пять лет назад, в апреле 2019 года. «Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти!» — добавили они.