Клуб «Мутабор» закрыли на 90 суток

Клуб «Мутабор», где проходила вечеринка Насти Ивлеевой, закрыли на 90 суток. Решение вынес Лефортовский районный суд Москвы, сообщает ТАСС. Срок исчисляется с 27 декабря.
Владельца клуба — ООО «Арт Центр» — признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (статья 6.6 КоАП). По этой статье юрлицу грозит наказание от штрафа в размере 30–50 тыс. рублей до приостановки деятельности на срок до 90 суток.
Иск к клубу подавал Роспотребнадзор, который заявил, что на «почти голой» вечеринке в «Мутаборе» был посетитель с инфекционным заболеванием. В качестве доказательства ведомство привело карту инфекционного больного и чек на покупку им пива.
Поскольку дело содержит личные данные и диагноз в карте больного, заседания проходили в закрытом режиме.
Вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка») прошла в «Мутаборе» с 20 на 21 декабря. В ивенте участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкозa и другие.
После появления фотографий с вечеринки в сети Ивлееву и других участников события раскритиковали православные активисты, некоторые депутаты и подписчики Z-пабликов. Видеоблогерка записала обращение, в котором извинилась за организацию ивента, вскоре появились подобные ролики от Собчак, Киркорова, Лолиты и Билана.
Рэпера Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на половой член, арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*. Затем ему дали еще 10 суток за мелкое хулиганство и вручили повестку в военкомат. Ивлееву за организацию вечеринки оштрафовали на 100 тыс. рублей.
* Верховный суд России признал «международное общественное движение ЛГБТ» экстремистской организацией и запретил его в РФ.