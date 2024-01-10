Клуб «Мутабор» закрыли на 90 суток

Рэпера Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на половой член, арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*. Затем ему дали еще 10 суток за мелкое хулиганство и вручили повестку в военкомат. Ивлееву за организацию вечеринки оштрафовали на 100 тыс. рублей.