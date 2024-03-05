Клуб «Мутабор» переименовали в Arma после скандала с «почти голой» вечеринкой Насти Ивлеевой

Московский ночной клуб «Мутабор» переименовали в Arma. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного в телеграм-канале заведения.
Представители клуба вспомнили, как «Мутабор» появился пять лет назад, в апреле 2019 года. «Сегодня название-заклинание из сказки Вильгельма Гауфа будет произнесено в последний раз и намеренно стерто из памяти!» — добавили они.
Под новым названием клуб, как отметили в сообщении, «сверкнув неоном, предстанет в своем самом возвышенном образе».
После ребрендинга клуб сможет открыться уже в конце марта после приостановки работы на 90 дней, которая произошла по решению суда по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания.
Иск к клубу подавал Роспотребнадзор, который заявил, что на «почти голой» вечеринке в «Мутаборе» был посетитель с инфекционным заболеванием. В качестве доказательства ведомство привело карту инфекционного больного и чек на покупку им пива.
Вечеринка Ивлеевой под названием Almost Naked Party («Почти голая вечеринка») прошла в «Мутаборе» с 20 на 21 декабря. В ивенте участвовали Ксения Собчак, Филипп Киркоров, Лолита Милявская, Джиган, Оксана Самойлова, Anna Asti, Дима Билан, Глюкозa и другие.
После появления фотографий с вечеринки в сети Ивлееву и других участников события раскритиковали православные активисты, некоторые депутаты и подписчики Z-пабликов. Видеоблогерка записала обращение, в котором извинилась за организацию ивента, вскоре появились подобные ролики от Собчак, Киркорова, Лолиты и Билана.
Рэпера Vacio, который пришел на вечеринку в одном носке, надетом на половой член, арестовали на 15 суток по делу о хулиганстве и оштрафовали на 200 тыс. рублей по статье о пропаганде ЛГБТ*. Затем ему дали еще 10 суток за мелкое хулиганство и вручили повестку в военкомат. Ивлееву за организацию вечеринки оштрафовали на 100 тыс. рублей.
* Верховный суд России признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистской организацией и запретил его в РФ.