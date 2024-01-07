Авторское общество подало в суд на «Мутабор» из‑за музыки, которая играет в клубе

Российское авторское общество (РАО) подало в суд на компанию «Арт центр», владеющую торговой маркой «Мутабор» и одноименным клубом в Москве. Иск зарегистрирован 28 декабря 2923 года, следует из картотеки арбитражных дел.
РАО требует взыскать с «Арт центра» чуть более 537 тыс. рублей, но по данным ТАСС, с ответчика требуют 300 тыс. Источник, знакомый с материалами дела, рассказал, что заявление подано из‑за музыкальных композиций, используемых в «Мутаборе».
Источник ТАСС пояснил, что РАО ранее заключило с «Арт центром» контракт на использование музыкальных треков во время мероприятий. Истец полагает, что ответчик просрочил платеж за музыку и требует компенсации, добавил он.
Под конец 2023 года Роспотребнадзор обвинил «Мутабор» в нарушении санитарно-эпидемиологических требований во время проведения «почти голой» вечеринки Анастасии Ивлеевой. Клубу грозит закрытие на три месяца.