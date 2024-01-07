Авторское общество подало в суд на «Мутабор» из‑за музыки, которая играет в клубе

РАО требует взыскать с «Арт центра» чуть более 537 тыс. рублей, но по данным ТАСС, с ответчика требуют 300 тыс. Источник, знакомый с материалами дела, рассказал, что заявление подано из‑за музыкальных композиций, используемых в «Мутаборе».