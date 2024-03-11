Мадонна на концерте попросила встать человека в инвалидном кресле. Ей пришлось извиниться

Американская певица Мадонна в ходе концерта в США попросила встать зрителя в инвалидном кресле. Артистке пришлось извиняться, сообщает The Guardian.
Мадонна предложила аудитории присоединиться к ней и обратилась к одному из людей в зале. «Чего ты там сидишь? Ну чего ты сидишь?» — спросила певица.
Она подошла ближе к краю сцены и поняла свою ошибку. Сразу за этим артистка добавила: «О, окей. Политически некорректно, сожалею об этом». «Я рада, что вы здесь», — подчеркнула Мадонна.
Выступление Мадонны проходило в Лос-Анджелесе в рамках ее гастрольного тура «Celebration». Певица проведет в городе пятый концерт 11 марта, после чего отправится в южные штаты Америки для выступлений.
Певица ранее уже попадала в неловкие ситуации во время гастролей. В Торонто Мадонна поприветствовала аудиторию фразой «Ты готов, Бостон?». Тогда артистке тоже пришлось извиняться.
Кроме того, жители Нью-Йорка подали в суд на Мадонну из‑за того, что она начала концерт с опозданием. Из‑за этого зрители столкнулись с транспортными сложностями после концерта и с трудом могли работать на следующий день.