Мадонна на концерте попросила встать человека в инвалидном кресле. Ей пришлось извиниться

Сегодня в 18:20
Фото: из соцсетей Мадонны

Американская певица Мадонна в ходе концерта в США попросила встать зрителя в инвалидном кресле. Артистке пришлось извиняться, сообщает The Guardian.

Мадонна предложила аудитории присоединиться к ней и обратилась к одному из людей в зале. «Чего ты там сидишь? Ну чего ты сидишь?» — спросила певица.

Она подошла ближе к краю сцены и поняла свою ошибку. Сразу за этим артистка добавила: «О, окей. Политически некорректно, сожалею об этом». «Я рада, что вы здесь», — подчеркнула Мадонна.

Выступление Мадонны проходило в Лос-Анджелесе в рамках ее гастрольного тура «Celebration». Певица проведет в городе пятый концерт 11 марта, после чего отправится в южные штаты Америки для выступлений.

Певица ранее уже попадала в неловкие ситуации во время гастролей. В Торонто Мадонна поприветствовала аудиторию фразой «Ты готов, Бостон?». Тогда артистке тоже пришлось извиняться.

Кроме того, жители Нью-Йорка подали в суд на Мадонну из‑за того, что она начала концерт с опозданием. Из‑за этого зрители столкнулись с транспортными сложностями после концерта и с трудом могли работать на следующий день.

Подробности по теме
Менеджмент Мадонны ответил на недавний иск к певице за задержку концерта
Расскажите друзьям
Мобильная версия
Подпишитесь на новости
Афиша Daily
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами
© 1999–2024 ООО «Компания Афиша»
Нашли ошибку? Выделите её и нажмите ctrl + enter
18+