Поклонники Мадонны подали на нее в суд из‑за позднего начала концерта

Два поклонника американской певицы Мадонны подали на артистку в суд. Они пожаловались, что звезда слишком поздно начала концерт в Нью-Йорке, написал The Guardian.
Майкл Фэллоус и Джонатан Хадден посетили шоу Мадонны в «Барклайс-центре» 13 декабря. Концерт должен был начаться в 20.30, но певица вышла на сцену только после 22.30.
В связи с этим выступление затянулось и завершилось во втором часу ночи. Зрители, как указано в иске, «оказались в затруднительном положении посреди ночи» и «столкнулись с ограниченным общественным транспортом».
Многим из них, как считают Фэллоус и Хадден, пришлось увеличить расходы, чтобы добраться домой. Кроме того, поздний концерт сказался на возможностях «заботиться о семейных обязанностях на следующий день».
Мужчины обвинили певицу, концертный зал и промоутера тура в «недобросовестной, несправедливой и/или вводящей в заблуждение торговой практике», а именно — «бессмысленном использовании ложной рекламы».
Мадонна уже не впервые столкнется с иском из‑за задержек на ее шоу. В 2019 году на нее пожаловалась поклонница из Флориды, а в 2020 году — двое посетителей концертов в Нью-Йорке. Оба иска были добровольно отозваны.