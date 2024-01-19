Поклонники Мадонны подали на нее в суд из‑за позднего начала концерта

Юлия Онодэра
Сегодня в 17:56
Фото: из соцсетей Мадонны

Два поклонника американской певицы Мадонны подали на артистку в суд. Они пожаловались, что звезда слишком поздно начала концерт в Нью-Йорке, написал The Guardian.

Майкл Фэллоус и Джонатан Хадден посетили шоу Мадонны в «Барклайс-центре» 13 декабря. Концерт должен был начаться в 20.30, но певица вышла на сцену только после 22.30.

В связи с этим выступление затянулось и завершилось во втором часу ночи. Зрители, как указано в иске, «оказались в затруднительном положении посреди ночи» и «столкнулись с ограниченным общественным транспортом».

Многим из них, как считают Фэллоус и Хадден, пришлось увеличить расходы, чтобы добраться домой. Кроме того, поздний концерт сказался на возможностях «заботиться о семейных обязанностях на следующий день».

Мужчины обвинили певицу, концертный зал и промоутера тура в «недобросовестной, несправедливой и/или вводящей в заблуждение торговой практике», а именно — «бессмысленном использовании ложной рекламы».

Мадонна уже не впервые столкнется с иском из‑за задержек на ее шоу. В 2019 году на нее пожаловалась поклонница из Флориды, а в 2020 году — двое посетителей концертов в Нью-Йорке. Оба иска были добровольно отозваны.

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