Мадонна извинилась перед фанатами из Торонто за свое приветствие «Ты готов, Бостон?» на концерте

«Ребята, вы злитесь на меня, потому что я сказала „Привет, Бостон!“? Мне жаль. Что это за чертовщина? Это было бы похоже на то, если бы вы, ребята, сказали: „Эй, сегодня вечером играет Леди Гага!“. Мне бы этого не хотелось. Я имею в виду, ничего против Леди Гаги. Я люблю ее, честно, я люблю всех, кто ниже меня», — прокомментировала ошибку Мадонна после концерта.