Мадонна извинилась перед фанатами из Торонто за свое приветствие «Ты готов, Бостон?» на концерте

Мадонна посетила Торонто в рамках своего тура и поприветствовала канадских зрителей словами «Ты готов, Бостон?». Певица сразу же извинилась за путаницу.
После двух концертов в Бостоне 8 и 9 января Мадонна приехала на арену Scotiabank в Торонто, чтобы провести еще два 11 и 12 января. На втором шоу певица оговорилась и тут же поправилась.
«Ребята, вы злитесь на меня, потому что я сказала „Привет, Бостон!“? Мне жаль. Что это за чертовщина? Это было бы похоже на то, если бы вы, ребята, сказали: „Эй, сегодня вечером играет Леди Гага!“. Мне бы этого не хотелось. Я имею в виду, ничего против Леди Гаги. Я люблю ее, честно, я люблю всех, кто ниже меня», — прокомментировала ошибку Мадонна после концерта.
Накануне Мадонна дебютировала в турне со своим синглом 1998 года «Frozen», решив спеть его поверх ремикса на трек Sickick. Певица катается по Северной Америке в рамках праздничного тура, который посвящен 40-летнему юбилею ее карьеры и должен завершиться в апреле.