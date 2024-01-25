Менеджмент Мадонны ответил на недавний иск к певице за задержку концерта

По их словам, из‑за того, что концерт задержали на два часа и он завершился во втором часу ночи, они «оказались в затруднительном положении посреди ночи» и «столкнулись с ограниченным общественным транспортом». Феллоуз и Хадден заявили, что им пришлось потратить больше денег на дорогу домой, а поздний концерт сказался на возможностях «справляться с семейными обязанностями на следующий день».