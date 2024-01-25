Менеджмент Мадонны ответил на недавний иск к певице за задержку концерта

Менеджмент Мадонны прокомментировал недавний иск двух поклонников певицы, которые обвинили ее в задержке одного из концертов в рамках тура «Celebration». По их словам, шоу началось на два часа позже времени, заявленного на билетах.
«Все концерты в „Барклайс-центре“ в Бруклине начались согласно расписанию, за исключением одного, состоявшегося 13 декабря. Он начался позже из‑за технических неполадок на саундчеке. Задержка концерта задокументирована в материалах прессы. Мы намерены до конца отстаивать нашу позицию», — заявили представители компании Live Nation и менеджмента Мадонны.
Истцами выступили жители Нью-Йорка Майкл Феллоуз и Джонатан Хадден. Они обвинили певицу и ее менеджмент в «недобросовестной, несправедливой и/или вводящей в заблуждение торговой практике».
По их словам, из‑за того, что концерт задержали на два часа и он завершился во втором часу ночи, они «оказались в затруднительном положении посреди ночи» и «столкнулись с ограниченным общественным транспортом». Феллоуз и Хадден заявили, что им пришлось потратить больше денег на дорогу домой, а поздний концерт сказался на возможностях «справляться с семейными обязанностями на следующий день».