«Пусть вошел я не в те двери, но всего на 5 минут»: Киркоров спел об участии в «голой вечеринке»

Я зашел туда всего на пять минут.

Пусть вошел я не в те двери

Моей творческой карьеры,

Но зашел туда всего на пять минут.

Песни петь я начал сорок лет назад,

Был без перьев, без скандалов, не богат,

Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки

Я дарил вам повод сорок лет подряд.

Евровидение посещал неоднократно,

Призовые места привозил в страну обратно.

Сорок лет был мой путь, стал я кем‑то вроде бога,

Заняла лишь пять минут вся обратная дорога.

В новый год спеть не смог,

Но хоть путь мой и из страсти,

С новым годом, с новым счастьем!