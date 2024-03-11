«Пусть вошел я не в те двери, но всего на 5 минут»: Киркоров спел об участии в «голой вечеринке»

Филипп Киркоров выступил в шоу «Звезды» на канале ТНТ с песней о том, как он «вошел не в те двери». На это обратила внимание журналистка Лаура Джугелия в своем телеграм-канале.
Со сцены певец заявил, что зрители «очень ждали» его появления, «но больше всего это появление на сцене ждал сам Филипп Киркоров». Для одного из треков артист переоделся в черную водолазку, похожую на ту, в которой он появлялся в видео с извинениями за участие в «голой вечеринке» Насти Ивлеевой.
Киркоров спел о последствиях своего появление на ивенте в декабре 2023 года на мотив песни «Пять минут» из фильма «Карнавальная ночь»:
Я зашел туда всего на пять минут.
Пусть вошел я не в те двери
Моей творческой карьеры,
Но зашел туда всего на пять минут.
Песни петь я начал сорок лет назад,
Был без перьев, без скандалов, не богат,
Не присев ни на минутку, ради искрометной шутки
Я дарил вам повод сорок лет подряд.
Евровидение посещал неоднократно,
Призовые места привозил в страну обратно.
Сорок лет был мой путь, стал я кем‑то вроде бога,
Заняла лишь пять минут вся обратная дорога.
В новый год спеть не смог,
Но хоть путь мой и из страсти,
С новым годом, с новым счастьем!
Киркоров посетил «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой 20 декабря 2023-го. Ее участники впоследствии столкнулись с критикой со стороны крупных российских чиновников и Z-патриотов, а также отменами концертов.