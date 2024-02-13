Филипп Киркоров приехал в Донбасс и выступил перед ранеными военными

Горловка — город у самой линии фронта — находится под контролем ДНР с 2014 года. Это один из самых крупных городов региона, до начала конфликта в 2014-м его население составляло 254 тыс. человек. В ноябре 2019-го глава местной администрации говорил, что за пять лет Горловку покинули около 40 тыс. человек. Сколько жителей сейчас остается в городе, находящемся под постоянными обстрелами, неизвестно.