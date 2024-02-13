Филипп Киркоров приехал в Донбасс и выступил перед ранеными военными

Семён Гудошников
Сегодня в 14:50
Фото: из соцсетей Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров посетил Горловку в ДНР и спел перед ранеными пациентами и сотрудниками городской больницы № 2. Об этом сообщает «Горловская мозаика».

По данным издания, артист привез гумпомощь, посетил пациентов травматологического центра и пообещал помощь нуждающимся в протезировании. Также он привез кондиционеры детскому центру и пожертвовал 3 млн рублей приюту для животных.

На кадрах из горловской больницы, опубликованных «Горловской мозаикой», Киркоров исполняет песню «Снег».

Горловка — город у самой линии фронта — находится под контролем ДНР с 2014 года. Это один из самых крупных городов региона, до начала конфликта в 2014-м его население составляло 254 тыс. человек. В ноябре 2019-го глава местной администрации говорил, что за пять лет Горловку покинули около 40 тыс. человек. Сколько жителей сейчас остается в городе, находящемся под постоянными обстрелами, неизвестно.

Филипп Киркоров в декабре прошлого года посетил «почти голую» вечеринку Насти Ивлеевой. Ее участники впоследствии столкнулись с критикой со стороны крупных российских чиновников и Z-патриотов, а также отменами концертов.

Киркоров после вечеринки записал видео с извинениями, заявив, что «зашел не в ту дверь» и только на 5 минут. Певец также передал белгородскому фонду помощи детям с аутизмом 5 млн рублей.

Другой участник «почти голой» вечеринки — директор по развитию музыкальных проектов VK Константин Сидорков — тоже ездил в Донбасс, но в своих соцсетях и СМИ решил не рассказывать о поездке. По утверждениям «ВЧК-ОГПУ», топ-менеджер VK ездил в Луганск лишь для руководства и АП, чтобы сохранить карьеру, а афишировать поездку не хотел.

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