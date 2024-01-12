Киркоров передал белгородскому фонду помощи детям с аутизмом 5 млн рублей

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:59
Фото: Serge Serebro

Филипп Киркоров пожертвовал общественной организации «Синяя птица» 5 млн рублей, сообщили в фонде изданию «Подъем». Деньги потратят на оборудование актового зала, закупку мебели, а также материалов для занятий с детьми.

Как рассказали в «Синей птице», это самое большое пожертвование с момента появления фонда восемь лет назад. Актовый зал требует ремонта после обстрела 30 декабря.

Ранее Киркоров обещал передать в благотворительный фонд деньги после участия в «почти голой» вечеринке, организованной Анастасией Ивлеевой. Певец записывал видеообращение, в котором извинился за свое появление там.

Незадолго до премьеры комедийного фильма «Иван Васильевич меняет всё» на ТНТ Киркорова убрали с афиши и вырезали отрывки с ним. Его заменил актер Никита Кологривый, получивший известность после сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».

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