CAS показал мотивировочную часть по делу Валиевой

В мотивировочной части говорится, что в положительной допинг-пробе Валиевой обнаружили триметазидин — антиангинальный препарат, нормализующий энергетический метаболизм клеток. Спортсменка утверждала, что запрещенное вещество попало в организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал свои лекарства с содержанием триметазидина. Она ела блюдо постепенно во время поездки, но предоставить доказательства этой версии не смогла. Дедушка так же не смог предоставить доказательств употребления триметазидина.