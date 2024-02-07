CAS показал мотивировочную часть по делу Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) опубликовал полное решение по делу о дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой. Документ опубликован на сайте суда.
В мотивировочной части говорится, что в положительной допинг-пробе Валиевой обнаружили триметазидин — антиангинальный препарат, нормализующий энергетический метаболизм клеток. Спортсменка утверждала, что запрещенное вещество попало в организм через клубничный десерт, приготовленный дедушкой на доске, где он измельчал свои лекарства с содержанием триметазидина. Она ела блюдо постепенно во время поездки, но предоставить доказательства этой версии не смогла. Дедушка так же не смог предоставить доказательств употребления триметазидина.
CAS счел показания Валиевой о невиновности честными и правдоподобными, но недостаточными для оправдания. Суд дисквалифицировал ее как взрослую, так как фигуристка не смогла доказать, что она нарушила правила не намеренно.
Ранее Российское антидопинговое агентство намеревалось попросить CAS не опубликовывать мотивировочную часть. CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и лишил ее всех титулов, заработанных до начала 2022 года, а также дисквалифицировал до конца 2025-го.