Матвиенко: многим в Донбассе не нравится, что к ним приезжают каяться артисты

Сегодня в 14:46
Фото: Агентство «Москва»

Донбасс не должен быть местом, где артисты «каются и отмываются», заявила Валентина Матвинеко на заседании Совфеда.

«Многим жителям Донбасса не нравится, что тех, кто себя опорочил, тех, кто недостойно вел себя в эти дни, посылают на Донбасс на исправление. Вот жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться», — цитирует ее слова RTVI.

По мнению Матвиенко, власти должны пересмотреть подходы «к направлению художественных коллективов, деятелей культуры». «На Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, который с первого дня занял позицию поддержки специальной военной операции», — сказала она.

«Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию, а Донбасс — не то место куда направлять их для так называемого покаяния», — добавила спикер Совфеда.

После «почти голой» вечеринки Насти Ивлеевой несколько ее участников — Филипп Киркоров, Дима Билан и топ-менеджер VK Константин Сидорков — съездили в Донбасс. Киркоров и Билан выступили там с концертами.

В августе 2023 года в Донбассе для военных также сыграл лидер группы «Звери» Рома Билык. Незадолго до этого его выступление отменили на ПМЭФ после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.

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