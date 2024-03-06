Матвиенко: многим в Донбассе не нравится, что к ним приезжают каяться артисты

Донбасс не должен быть местом, где артисты «каются и отмываются», заявила Валентина Матвинеко на заседании Совфеда.
«Многим жителям Донбасса не нравится, что тех, кто себя опорочил, тех, кто недостойно вел себя в эти дни, посылают на Донбасс на исправление. Вот жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться», — цитирует ее слова RTVI.
По мнению Матвиенко, власти должны пересмотреть подходы «к направлению художественных коллективов, деятелей культуры». «На Донбасс героев надо посылать, таких как Петр Лундстрем, который с первого дня с бойцами, который с первого дня занял позицию поддержки специальной военной операции», — сказала она.
«Те, кто осознал из деятелей культуры, что были не правы, пусть скажут публично, объяснят свою позицию, а Донбасс — не то место куда направлять их для так называемого покаяния», — добавила спикер Совфеда.
В августе 2023 года в Донбассе для военных также сыграл лидер группы «Звери» Рома Билык. Незадолго до этого его выступление отменили на ПМЭФ после жалоб в прокуратуру на антивоенную позицию Билыка.