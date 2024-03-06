Матвиенко: многим в Донбассе не нравится, что к ним приезжают каяться артисты

«Многим жителям Донбасса не нравится, что тех, кто себя опорочил, тех, кто недостойно вел себя в эти дни, посылают на Донбасс на исправление. Вот жители Донбасса говорят: не надо этого делать, это неискренне, мы не то место, где эти люди должны каяться или, извините, отмываться», — цитирует ее слова RTVI.