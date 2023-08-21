Фронтмен группы «Звери» выступил для военных на Донбассе. В Госдуме призвали брать с него пример

Фронтмен группы «Звери» Роман Билык, также известный как Рома Зверь, выступил для военных на Донбассе. Об этом стало известно из публикации в телеграм-канале WarGonzo.
Там опубликовали видеозапись визита Билыка в ДНР. По информации источника, артист исполнил свои песни для участников оперативно-боевого тактического формирования «Каскад».
Согласно сообщению, Рому Зверя в ДНР «ждали давно». Он исполнил для бойцов в том числе композицию «Говори» в сопровождении гитары — ее фрагмент можно услышать в ролике. Какие еще треки представил музыкант, неизвестно.
На выступление Билыка на Донбассе отреагировали в Госдуме. Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина призвала брать пример с лидера «Зверей».
«О Роме Звере говорят разное. Да, он говорил, что не любит Таганрог, хотя долгое время жил там. А потом он критиковал СВО. Но сегодня он поет свои песни на передовой. <…> Очень жду, когда другие „звезды“ поступят так же», — заявила она.
Роман Билык родился в Таганроге, но в детстве переехал в Донецкую область, жил в Мариуполе. В 2022 году артист и его коллеги по группе «Звери» высказались против военных действий на территории Украины.
Позднее, в июне 2023 года, «Звери» должны были выступать на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Однако их выступление отменили после жалоб из‑за якобы антивоенной позиции Билыка.