Фронтмен группы «Звери» выступил для военных на Донбассе. В Госдуме призвали брать с него пример

«О Роме Звере говорят разное. Да, он говорил, что не любит Таганрог, хотя долгое время жил там. А потом он критиковал СВО. Но сегодня он поет свои песни на передовой. <…> Очень жду, когда другие „звезды“ поступят так же», — заявила она.