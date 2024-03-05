Ким Кардашьян сыграет в триллере по сценарию Натали Крински

Американская телезвезда Ким Кардашьян сыграет главную роль в триллере по сценарию Натали Крински («Сплетница», «Анатомия страсти», «Галерея разбитых сердец»). Об этом сообщил Deadline.
У проекта, который находится на ранних стадиях разработки, пока нет названия. Его выпустит студия Amazon MGM. Продюсером выступит Бруна Папандреа и ее компания Made Up Stories.
По информации СМИ, триллер разработали специально для Кардашьян. Та активно участвует в работе над проектом. Предполагается, что Ким примет также активное участие в продвижении будущей ленты.
Безымянный триллер пополнит фильмографию Кардашьян, которая начала свою карьеру в качестве актрисы лишь около года назад. Она снялась в 12-м сезоне «Американской истории ужасов» и комедии Netflix «Пятое колесо».
Уже известно, что в будущем Кардашьен снимется в еще одном проекте создателя «Американской истории ужасов» Райана Мерфи. Она исполнит роль успешного юриста из Лос-Анджелеса. Проект выйдет на Hulu в начале 2025 года.