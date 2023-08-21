Пауки, беременная Эмма Робертс и женщины с белыми волосами в тизере «Американской истории ужасов»

На ютуб-канале FX Networks появился новый тизер 12-го сезона хоррор-антологии «Американская история ужасов», который выйдет на экраны телеканала FX и стрим-сервиса Hulu 20 сентября. Тизер получил название «Гнездование».
Ролик вновь показал главных героинь сезона, которых сыграли Ким Кардашьян, Эмма Робертс и Кара Делевинь. Он раскрыл, что в центре сюжета окажется актриса Анна Виктория Элкотт, мечтающая выносить ребенка.
Ее роль исполнит Робертс. В тизере девушка ложится на кушетку в клинике, чтобы провести одну из многочисленных процедур экстракорпорального оплодотворения. Врачом героини становится персонаж Делевинь.
Медицинское вмешательство, очевидно, происходит успешно, поскольку в видео зрителям показана беременная Элкотт. Однако девушка вовсе не выглядит счастливой: ее преследуют чудовища, похожие на пауков.
В образе паучихи-матери в ролике предстает Кардашьян. В финале ролика она, опутанная паутиной и связанная ею с другими женщинами, качает на руках младенца.
12-й сезон «Американской истории ужасов» выйдет с подзаголовком «Деликатный». В его основу лег роман Даниель Валентайн под названием «Деликатное состояние». Книга рассказывает о женщине, которая убеждена, что некая зловещая фигура намерена помешать ее беременности.
Шоураннером сезона выступила Хэлли Файффер. В актерский состав шоу вошли Закари Куинто, Микаэла Джаэ Родригес, Мэтт Зукри, Аннабелль Декстер-Джонс, Одесса Адлон, Дебра Монк и Джули Монк.
Проект станет, по словам создателей, феминистским переосмыслением классической картины Романа Полански «Ребенок Розмари». Он будет разделен на две части. Сколько эпизодов будет в каждой из них, неизвестно.