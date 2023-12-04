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Ким Кардашьян сыграет юриста в новом сериале Райана Мерфи

Юлия Онодэра
Вчера в 21:50

Американская телезвезда Ким Кардашьян намерена продолжить свою недавно начавшуюся актерскую карьеру. Она обсуждает участие в новом сериале от создателя «Американской истории ужасов» и «Позы» Райана Мерфи, сообщил Deadline.

Кардашьян, вероятно, сыграет успешного юриста из Лос-Анджелеса, специализирующегося на бракоразводных процессах и владеющего собственной юридической фирмой. Сериал с ее участием выйдет на стрим-сервисе Hulu в начале 2025 года.

Проект описывается как высококлассная, глянцевая и сексуальная процедурная драма для взрослой аудитории. Сценарий шоу напишет создатель сериала «Братья и сестры» Джон Робин Бейц, также работавший над «Враждой», и Джо Бейкен. Съемки планируется начать в конце 2024 года.

По информации Deadline, Мерфи, Бейц и Бейкен предложили идею сериала Кардашьян и ее матери и менеджеру Крис Дженнер. Кардашьян и Дженнер сразу же заинтересовались проектом, а затем вместе продали права на него Hulu.

Ранее эта стриминговая платформа выпустила 12-й сезон «Американской истории ужасов» с участием Кардашьян, а также демонстрировала реалити-шоу «Семейство Кардашьян».

Недавно стало известно, что Кардашьян сыграет свою первую роль в полнометражном кино. Комедия «Пятое колесо» выйдет на Netflix. Кардашьян выступит сопродюсером фильма.

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Ким КардашьянРайан МерфиКрис Дженнер
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