Ким Кардашьян сыграет юриста в новом сериале Райана Мерфи

Американская телезвезда Ким Кардашьян намерена продолжить свою недавно начавшуюся актерскую карьеру. Она обсуждает участие в новом сериале от создателя «Американской истории ужасов» и «Позы» Райана Мерфи, сообщил Deadline.
Кардашьян, вероятно, сыграет успешного юриста из Лос-Анджелеса, специализирующегося на бракоразводных процессах и владеющего собственной юридической фирмой. Сериал с ее участием выйдет на стрим-сервисе Hulu в начале 2025 года.
Проект описывается как высококлассная, глянцевая и сексуальная процедурная драма для взрослой аудитории. Сценарий шоу напишет создатель сериала «Братья и сестры» Джон Робин Бейц, также работавший над «Враждой», и Джо Бейкен. Съемки планируется начать в конце 2024 года.
По информации Deadline, Мерфи, Бейц и Бейкен предложили идею сериала Кардашьян и ее матери и менеджеру Крис Дженнер. Кардашьян и Дженнер сразу же заинтересовались проектом, а затем вместе продали права на него Hulu.
Ранее эта стриминговая платформа выпустила 12-й сезон «Американской истории ужасов» с участием Кардашьян, а также демонстрировала реалити-шоу «Семейство Кардашьян».