Комедия «Пятое колесо» с Ким Кардашьян выйдет на Netflix

Комедия «Пятое колесо», главную роль в которой исполнит Ким Кардашьян, выйдет на стриминговом сервисе Netflix, сообщил Deadline.
Дата релиза пока неизвестна. Кардашьян выступит сопродюсером картины наряду со сценаристкой Паулой Пелл. Пелл напишет текст фильма вместе с Джанин Бритто. Сюжет будущей ленты держится в секрете.
Известно, что в центре истории окажутся сразу несколько женских персонажей. Кто войдет в актерский состав комедии, неясно. Для Кардашьян это будет второй заметный проект в качестве актрисы: ранее она сыграла в «Американской истории ужасов».
Кроме того, Ким подарила свой голос персонажу из мультфильмов «Щенячий патруль». До этого она стала известна как героиня реалити-шоу «Семейство Кардашьян», которое выходит на стриминговом сервисе Hulu.
Пелл же ранее работала над Saturday Night Live, сериалом «30 Rock» с Тиной Фей. Также она сотрудничала с Эми Полер и Джаддом Апатоу, работала над сценарием комедии «Сестры» с Фей и Полер в главных ролях.
Брито написала сценарий фильма «Страна вина», в котором снималась Пелл. Среди других работ кинематографистки — сериал «Girls5Eva» для Netflix и «Мистер мэр» для NBC.