Актерский состав сериала «Убийства в одном здании» пополнится комиком Кумэйлом Нанджани

В четвертом сезоне сериала «Убийства в одном здании» снимется пакистано-американский комик Кумэйл Нанджани, известный по «Кремниевой долине» и «Вечным». Об этом сообщил Variety.
Какую роль сыграет Нанджани, неизвестно. Источники издания утверждают, что персонаж актера будет иметь важное значение для развития сюжета шоу, который сосредоточится на расследовании убийства Сазз Патаки.
Нанджани станет одни из дебютантов сериала наряду с Евой Лонгорией, Молли Шеннон и Юджином Леви. Также в четвертом сезоне вновь появятся Мерил Стрип, Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.
В новых эпизодах шоу трио главных героев отправится в Лос-Анджелес. Оттуда они вернутся в «Арконию», чтобы раскрыть преступление.
Комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.