Актерский состав сериала «Убийства в одном здании» пополнится комиком Кумэйлом Нанджани

Комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.