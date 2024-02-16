Мерил Стрип вернется в четвертом сезоне «Убийств в одном здании»

Мерил Стрип вернется к своей роли в четвертом сезоне комедийного сериала «Убийства в одном здании». Об этом сообщает Deadline.
Сюжет продолжения пока держится в секрете. Однако ранее президент Disney Television Group Крейг Эрвич намекнул, что главные герои начнут сезон с поездки в Лос-Анджелес.
«Убийства в одном здании» рассказывает о трех соседях, увлеченных жанром тру-крайм. Их жизнь меняется, когда они узнают, что в их элитном многоквартирном доме в Верхнем Вест-Сайде происходит ужасная смерть. Они решают запустить собственный подкаст, в котором анализируют обстоятельства смерти своего соседа, пытаясь самостоятельно разгадать тайну.
Главные роли играют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт. В третьем сезоне к ним присоединилась Мерил Стрип.
Первый сезон картины вышел в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о детективной комедии.