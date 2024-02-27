В четвертом сезоне «Убийств в одном здании» появится комик Юджин Леви

Канадский комик Юджин Леви, известный по фильмам «Американский пирог» и сериалу «Шиттс Крик», снимется в четвертом сезоне сериала «Убийства в одном здании». Об этом сообщил Collider.
Леви сыграет некоего постоянного персонажа шоу, который, как ожидается, станет важным участником новых приключений центрального трио героев. Их роли исполняют Стив Мартин, Мартин Шорт и Селена Гомес.
Леви станет одним из новых актеров, которые примут участие в детективной комедии. Ранее сообщалось, что к актерскому составу сериала присоединятся Ева Лонгория и Молли Шеннон («Белый лотос», «Уилл и Грейс»).
Кроме того, к роли Лоретты Деркин вернется Мерил Стрип. Трехкратная обладательница «Оскара» дебютировала в третьем сезоне «Убийств в одном здании».
В новом сезоне главные герои отправятся в поездку в Лос-Анджелесе. Оттуда они вновь вернутся в «Арконию», чтобы раскрыть правду об убийстве Сазз Патаки — дублера персонажа Мартина, Чарльза.
Комедийно-детективный сериал «Убийства в одном здании» вышел на экраны в августе 2021 года. Шоу получило номинацию на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал — мюзикл или комедия». «Афиша Daily» подробно рассказывала о проекте.